Футболист сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован за поведение в финале Кубка Америки

ТАСС, 8 августа. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отстранила нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса за поведение во время финального матча Кубка Америки против команды Перу (3:1). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

На 70-й минуте матча Жезус был удален с поля за вторую желтую карточку. Уходя с поля, он ударил кулаком по будке, где находились делегаты матча, а также практически свалил стойку с системой видеоассистента рефери (VAR).

Спортсмен получил двухмесячную дисквалификацию, в течение этого времени он не может принимать участие в матчах национальной команды. Также Жезус получил штраф в размере $30 тыс. Отмечается, что игрок может подать апелляцию в течение недели.

Жезус выступает за сборную Бразилии с 2016 года, всего он провел 35 матчей, забив 17 голов. Вместе с национальной командой он становился олимпийским чемпионом (2016) и победителем Кубка Америки (2019).

Нападающий представляет английский клуб "Манчестер Сити", за который играет с 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Англии, становился двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка футбольной лиги, а также обладателем Кубка Англии. Также он выступал за бразильский "Палмейрас", вместе с которым становился чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.