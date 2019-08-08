Мактавиш: потенциал молодых хоккеистов "Локомотива" очень высок

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Молодые хоккеисты ярославского "Локомотива" обладают очень большим потенциалом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Крэйг Мактавиш.

"Локомотив" в сезоне-2018/19 занял третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф в четвертьфинале уступил петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии. В заключительном матче противостояния в состав "Локомотива" попали 17 собственных воспитанников. Команда установила рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по наименьшему среднему возрасту игроков в матче, который составил 23 года и 8 дней. На предсезонном турнире в Сочи пять игроков ярославской команды (Даниил Исаев, Даниил Мисюль, Григорий Денисенко, Денис Алексеев и Артур Каюмов) выступают в составе олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды).

"Если молодые игроки будут доказывать, что они готовы играть, то мы будем использовать их, сейчас у нас пять молодых игроков в олимпийской сборной, их потенциал очень высок. Алексеев обладает очень хорошим индивидуальным мастерством, он очень способный игрок. У Денисенко огромный снайперский потенциал, он может стать отличным голеадором. Артур Каюмов также силен индивидуально и выполняет большой объем работы - в Ярославле очень много хороших молодых игроков", - отметил Мактавиш.

60-летний Мактавиш возглавил команду в межсезонье, сменив на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова. В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". В 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).

Кроме того, канадский специалист работал помощником главного тренера сборной Канады, дважды завоевав серебряные медали на чемпионатах мира, помощником главного тренера в "Рейнджерс", а также возглавлял клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго". С 2013 года канадский специалист занимал должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям в "Эдмонтоне".