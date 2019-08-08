Россиянки Бочарова и Воронина вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу в заключительном матче группы С на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли Мартину Боннерову и Мартину Маикснерову из Чехии со счетом 21:13, 18:21, 15:12. В другом матче группы С норвежки Виктория Кьёлберг и Ана Хьёртланд уступили представительницам Австрии Катарине Шутценхофер и Лене Плезиучниг со счетом 21:19, 7:21, 10:15.

Россиянки заняли первое место в группе С, набрав шесть очков, и напрямую вышли в 1/8 финала. Пары из Германии и Чехии, которые заняли второе и третье места в группе С, сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.