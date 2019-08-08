Шесть российских легкоатлетов больше всех проверялись РУСАДА на допинг с начала года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года по девять раз проверило на допинг шестерых легкоатлетов. Как сообщили ТАСС в РУСАДА, среди тех, кто подвергся в этом году максимальному тестированию, есть и чемпионка мира и Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км Елена Лашманова.

Кроме Лашмановой, с января по июль девять раз были проверены на допинг чемпион России по спортивной ходьбе Дементий Чепарев, обладатель золотой медали первенства страны 2018 года в беге на 800 метров Сергей Дубровский, действующие чемпионы России Владимир Никитин (5000 м) и Валентин Смирнов (1500 м) и победительница юниорского первенства России в беге на 3000 м Анастасия Шукшина.

Лашманова и Чепарев в июле были протестированы инспекторами РУСАДА по одному разу, Никитин и Шукшина - дважды, Смирнов - четырежды, Дубровский - ни разу.