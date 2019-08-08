Макрогузова и Холомина сыграют в "стыках" за выход в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение в заключительном матче группы H на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки уступили испанкам Лилиане Фернандес и Эльсе Бакерисо со счетом 17:21, 4:21. В другом матче группы Н испанки Анхела Лобато Эрреро и Амаранта Фернандес Наварро оказались сильнее украинок Дианы Луниной и Марины Самодай со счетом 21:11, 21:17.

Макрогузова и Холомина заняли второе место в группе, набрав пять очков. Они, как и Эрреро с Наварро, ставшие третьими, сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Испанки Фернандес и Бакерисо напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.