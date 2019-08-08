Чешская "Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух футболистов

ТАСС, 8 августа. Чешский футбольный клуб "Славия" отказался продавать полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека в московский "Спартак". Об этом сообщил председатель совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали об интересе российской команды к этим футболистам.

"Руководство российского клуба посетило Чехию. При всем уважении к этому знаменитому футбольному клубу "Славия" отказалась даже инициировать переговоры по переходу футболистов. Ни один из них сейчас не продается" - написал Тврдик.

"Спартак" после четырех туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. В четверг московский клуб в гостях сыграет со швейцарским "Туном" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.