{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Зенита" Смольников готов сыграть с "Динамо"

Встреча пройдет 10 августа в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников готов сыграть против московского "Динамо" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 10 августа в Москве. Смольников получил повреждение в матче второго тура чемпионата страны против "Сочи" (2:0).

"Он готов играть на 100 процентов. Он всю неделю тренировался", - сказал Семак.

После четырех туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 10 очками. "Динамо" занимает 10-е место с пятью очками.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Чешская "Славия" отказала "Спартаку" в приобретении двух футболистов
Сообщается, что российский клуб хотел видеть в своем составе полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека
Читать полностью