Защитник ФК "Зенит" Сантос считает, что автогол в игре с "Краснодаром" послужит ему уроком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Автогол в матче четвертого тура чемпионата России по футболу против "Краснодара" послужит уроком защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу. Об этом игрок рассказал журналистам после тренировки.

"Это было ужасно, - признался Сантос. - Нет ничего хуже для защитника, чем забить гол в свои ворота. Но это послужит мне уроком. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-то решающем и очень важном матче".

Игрок обороны, этим летом перешедший в "Зенит" из немецкого "Гамбурга", отметил, что чувствует себя хорошо в новой команде. "Мне кажется, что я неплохо адаптировался, - сказал он. - Я приехал недавно, меня здесь отлично приняли, оказали теплый прием, это все проходит наилучшим образом и помогает мне адаптироваться и неплохо играть. Я обещаю и дальше работать, чтобы играть все лучше и лучше, плодотворно работать вместе с остальными".

Защитник сообщил, что намерен начать изучать русский язык. "Я говорю по-португальски, немного по-немецки, немного по-итальянски, немного по-испански. Что касается русского, было бы неплохо немножко его подучить - всем было бы удобно и довольно важно", - сказал 25-летний игрок обороны.

Новичок петербургской команды сравнил уровень игры в чемпионатах Германии и России. "Разница есть, она в интенсивности - немецкая лига гораздо более интенсивна, - сказал Сантос. - Что касается футбола и технических деталей, они похожи. Тот опыт, который я получил в Германии, помогает мне и здесь".

В пятом туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с московским "Динамо". Игра состоится 10 августа, начало встречи - 19:00 мск.