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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион ОИ-2016 Халмурзаев вошел в состав сборной России по дзюдо на ЧМ в Японии

Турнир пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября
Хасан Халмурзаев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хасан Халмурзаев
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Победитель Олимпийских игр 2016 года дзюдоист Хасан Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Также в состав мужской команды вошли Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Михаил Пуляев (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба - до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (оба - до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В состав женской команды вошли Ирина Долгова, Сабина Гилязова (обе - до 48 кг), Наталья Кузютина, Алеся Кузнецова (обе - до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе до 78 кг).

В командных соревнованиях российскую команду представят Евгений Прокопчук, Руслан Шахбазов, Михаил Игольников, Лечи Эдиев, Хусен Халмурзаев, Кирилл Денисов, Ксения Чибисова, Алена Прокопенко, Наталья Голомидова, Мадина Таймазова и Анна Гущина.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 1 сентября.

Теги
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