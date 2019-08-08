Созыкин и Грибанов завоевали лицензию для сборной России на ОИ-2020 в парусном спорте

ТАСС, 8 августа. Яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов по итогам чемпионата мира по парусному спорту в классе "470" получили лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта.

Чемпионат мира по парусному спорту в данном классе проходит в японской Эносиме. Россияне заняли 11-е место, завоевав путевку на Игры-2020.

В Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России имеет уже четыре лицензии на Игры, ранее в виндсерфинге в классе "RSX" путевку на Игры завоевала Стефания Елфутина, а в категории "Лазер" - Сергей Комиссаров и Екатерина Зюзина.

31-летний Созыкин и 33-летний Грибанов являются бронзовым призерами чемпионата мира 2015 года, также на их счету третье место на европейском первенстве того же года.