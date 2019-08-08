СМИ: "Ювентус" отказался продавать футболиста Дибалу

ТАСС, 8 августа. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен сохранить аргентинского нападающего команды Пауло Дибалу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста британской вещательной корпорации Би-би-си.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего форварда заинтересованы английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Летнее трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, ранее он играл за итальянский "Палермо" и аргентинский "Институто". В составе туринского клуба он четыре раза побеждал в чемпионате Италии, трижды становился обладателем Кубка и дважды - Суперкубка Италии. В сезоне-2016/17 аргентинец вместе с "Ювентусом" дошел до финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне форвард провел за итальянский клуб 42 матча, забив 10 голов и отдав пять голевых передач.

В составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 встречи, в которых отличился два раза и сделал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года, забив победный мяч в матче за третье место против команды Чили (2:1).