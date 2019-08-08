Олимпийская сборная России потерпела второе подряд поражение на хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) уступила со счетом 2:3 хоккеистам рижского "Динамо" на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает семь тысяч зрителей.

В составе "Сочи" шайбы забросили Давид Улльстрём (8-я и 18-я минуты) и Андрис Джериньш (50). У сборной России отличились Владислав Кодола (23) и Дамир Жафяров (50).

Позднее в четверг петербургский СКА под руководством Алексея Кудашова встретится с омским "Авангардом", начало встречи - 19:30 мск.

Ранее хоккейный клуб "Сочи" впервые выиграл домашний турнир, набрав после четырех встреч восемь очков, и став, таким образом, недосягаемым для остальных клубов. В активе рижского "Динамо" и олимпийской сборной России по пять очков, однако рижане занимают второе место в турнирной таблице, опережая российскую сборную по результату личной встречи. Далее идут ярославский "Локомотив" (4 очка), СКА (2) и "Авангард" (0).

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Соревнования завершатся 8 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". "Сочи" 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".