Браташ: хоккеисты олимпийской сборной России доказали, что могут играть на высоком уровне

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Хоккеисты олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) на предсезонном турнире в Сочи показали, что способны хорошо играть на высоком уровне. Об этом журналистам рассказал главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

В четверг олимпийская сборная России уступила рижскому "Динамо" со счетом 2:3. По итогам турнира команда Браташа заняла третье место, ранее переиграв ярославский "Локомотив" (4:1) и омский "Авангард" (4:3) и в овертайме уступив "Сочи" (1:2).

"Сегодня ребята вышли слишком взволнованными, может неправильно настроили свои мозги. Первый период у нас не получился ни по счету, ни по содержанию, а вторым и третьим периодом очень доволен. Ребят есть за что похвалить, немногие из этого состава имеют опыт игры вообще в Континентальной хоккейной лиге. Здорово, что они доказали и оказались готовы хорошо проявлять себя на таком уровне", - отметил Браташ.

"В целом турнир мы оцениваем положительно. Довольны и результатом, и содержанием турнира. Первые две игры мы были свеженькими, потом немного сил не хватало, сегодня может где-то в психологии дело, где-то не повезло", - добавил тренер.

По ходу первого периода травму получил защитник олимпийской сборной России и владивостокского "Адмирала" Иван Мищенко. Хоккеист не смог продолжить игру. "Возможно, что у Мищенко серьезная травма, я еще не успел поговорить с врачами", - заключил Браташ.

Победителем предсезонного турнира в Сочи досрочно стала одноименная команда, которая одержала победы во всех четырех матчах. Рижское "Динамо" заняло второе место. Турнир завершится встречей между "Авангардом" и СКА, которая начнется в четверг в 19:30 по московскому времени.