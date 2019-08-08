УЕФА дисквалифицировал украинца Махновского из "Вентспилса" на десять матчей за расизм

ТАСС, 8 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать на десять матчей в еврокубках украинского голкипера латвийского "Вентспилса" Константина Махновского за расистское поведение в ответном матче с "Гзирой" (Мальта) в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ответная игра "Вентспилса" и "Гзиры", которая прошла в Мальте 1 августа, завершилась со счетом 2:2, в первом матче победу одержал латвийский клуб (4:0). В ходе встречи Махновский оскорбил сенегальского форварда "Гзиры" Амада Самбу, в результате чего начался конфликт, закончившийся лишь после того, как в него вмешалось руководство мальтийского клуба.

В четверг контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение отстранить Махновского на десять матчей в турнирах под эгидой УЕФА за расистское поведение. Самба получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбления.

Также УЕФА наказал тбилисское "Динамо" одним матчем в еврокубке без зрителей из-за проявлений расизма со стороны болельщиков грузинского клуба в домашнем матче второго квалификационного раунда против азербайджанской "Габалы" (3:0, 2:0) - при пустом стадионе 15 августа пройдет ответная встреча динамовцев против голландского "Фейенорда" в рамках третего раунда отбора. Также клуб из Тбилиси оштрафован на €50 тыс.