Сборная России не смогла завоевать медали во второй день ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 8 августа. Сборная России не смогла завоевать награды во второй день чемпионата Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования проходят в Алкмаре (Нидерланды).

В женской индивидуальной гонке с раздельным стартом победу одержала голландка Эллен ван Дейк, набравшая 47,78 очка. Второе место заняла немка Лиза Кляйн (46,96), бронза досталась голландке Люсинде Бранд (46,35). Лучший результат из россиянок показала Елизавета Ошуркова, занявшая 18-е место (43,46), Анастасия Пляскина расположилась на 20-й строчке (43,12).

У мужчин в аналогичной дисциплине первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул (53,93). Вторым стал датчанин Каспер Асгрин (53,28), третьим - Эдоардо Аффини из Италии (53,19). Россиянин Антон Воробьев занял 22-е место (49,93), Владислав Куликов - 29-е (49,14).

В пятницу состоятся женская (69 км) и мужская (115 км) групповые шоссейные гонки у юниоров, а также у женщин не старше 23 лет (92 км).

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе завершится 11 августа.