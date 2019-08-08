Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали третью победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В третьем матче соперникам российского дуэта из Швейцарии Адриану Хайдриху и Мирко Жерсону было засчитано техническое поражение из-за травмы одного из спортсменов.

В первом матче россияне переиграли немецкий дуэт Филипп Бергманн и Янник Хармс, а во втором обыграли голландцев Стефена ван де Велда и Кристиана Варенхорста. После трех туров россияне заняли первое место в группе, набрав максимальное количество очков - шесть. Соперники Красильникова и Стояновского по 1/8 финала определятся позднее.

Команды, ставшие вторыми и третьими в своих группах, для попадания в 1/8 финала проведут стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.