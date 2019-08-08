СКА потерпел третье подряд поражение на хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Петербургский СКА под руководством Алексея Кудашова уступил со счетом 1:4 хоккеистам омского "Авангарда" на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает семь тысяч зрителей.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Валентин Пьянов (3-я минута), Сергей Шумаков (10) и Денис Зернов (15), на 59-й минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил Павел Дедунов. У СКА отличился Алексей Бывальцев (7). В составе "Авангарда" провел первый матч за новую команду провел защитник Вячеслав Войнов, который не играл в официальных матчах с сезона-2017/18. 14 июля "Авангард" объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее вместе со СКА он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее хоккейный клуб "Сочи" впервые выиграл домашний турнир, набрав после четырех встреч восемь очков, и став, таким образом, недосягаемым для остальных клубов. В активе рижского "Динамо" и олимпийской сборной России по пять очков, однако рижане занимают второе место в турнирной таблице, опережая российскую сборную по результату личной встречи. Далее идут ярославский "Локомотив" (4 очка), "Авангард" (2) и СКА (2).

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". "Сочи" 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".