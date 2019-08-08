БАТЭ с минимальным счетом победил "Сараево" в матче квалификации Лиги Европы

ТАСС, 8 августа. Белорусский футбольный клуб БАТЭ в гостях со счетом 2:1 одержал победу над "Сараево" (Босния и Герцеговина) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе победителей голы забили Дмитрий Бага (19-я минута) и Эрвейн Мукам (71). У хозяев отличился Харис Ханджич (89). На 76-й минуте встречи главный арбитр остановил матч из-за взорвавшихся петард, на поле во время подачи углового был выброшен файер.

Ответный матч пройдет в Борисове 15 августа. Сильнейший по итогам двух матчей встретится с победителем противостояния между "Астаной" (Казахстан) и "Валлеттой" (Мальта), первый матч завершился победой казахстанской команды со счетом 5:1.

Результаты других матчей:

"Мальмё" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 3:0;

"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Нидерланды) - 0:0;

"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция) - 3:0;

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней Иегуда" - 2:2;

"Хёугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды) - 0:1;

"Шериф" (Молдавия) - АИК (Швеция) - 1:2;

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 1:0;

"Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Страсбур" (Франция) - 0:1;

"Лудогорец" (Болгария) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 5:0;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Судува" (Литва) - 1:2;

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 4:0;

ЦСКА (София, Болгария) - "Заря" (Украина) - 1:1.