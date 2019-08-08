Давид Луис перешел из "Челси" в "Арсенал"

ТАСС, 8 августа. Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Давидом Луисом, ранее выступавшим за лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".

Контракт с 32-летним защитником рассчитан на два года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €8,7 млн.

Луис выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год, а также с 2016 по 2019 год. В составе команды он выиграл чемпионат Англии (2016/17), дважды становился обладателем Кубка страны (2012, 2018), в сезоне-2011/12 стал победителем Лиги чемпионов, также в активе бразильца две победы в Лиге Европы (2013, 2019). Всего за лондонскую команду Луис провел 248 матчей, забив 18 голов и отдав 12 голевых передач.

Также защитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым дважды становился чемпионом Франции, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка страны и одержал две победы в Кубке французской лиги, португальскую "Бенфику" и бразильскую "Виторию".

В составе сборной Бразилии Луис стал победителем Кубка конфедераций в 2013 году, всего за национальную команду страны он провел 56 матчей, забив три гола.