"Торино" разгромил солигорский "Шахтер" в матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 9 августа. Итальянский футбольный клуб "Торино" со счетом 5:0 обыграл солигорский "Шахтер" (Белоруссия) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Турине.

Голы в матче забили Андреа Белотти (2-я, 63-я минуты - с пенальти), Армандо Иццо (15), Лоренцо Де Сильвестри (72) и Кевин Бонифаци (76).

Ответный матч пройдет в Солигорске 15 августа. Сильнейший по итогам двух матчей встретится с победителем противостояния между "Пюником" (Армения) и "Вулверхэмптоном" (Англия), первый матч завершился гостевой победой английской команды со счетом 4:0.

Результаты других матчей:

"Дюделанж" (Люксембург) - "Калью" (Эстония) - 3:1;

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4;

"Норрчепинг" (Швеция) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:1;

"Риека" (Хорватия) - "Абердин" (Шотландия) - 2:0;

"Аустрия" (Австрия) - "Апполон" (Кипр) - 1:2;

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:5;

"Стяуа" (Румыния) - "Млада Болеслав" (Чехия) - 0:0;

"Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция) - 0:0;

"Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания) - 0:3;

"Партизан" (Сербия) - Йени Малатьяспор (Турция) - 3:1.