Волейболисты сборной России начинают борьбу за путевку на Олимпийские игры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийский отборочный турнир с участием мужской волейбольной сборной России стартует в пятницу в Санкт-Петербурге. Российской команде необходимо одержать три победы, чтобы гарантировать себе путевку в Токио, ранее это удалось сделать женской сборной.

Подопечные Туомаса Саммельвуо в Санкт-Петербурге сыграют против команд Мексики, Кубы и Ирана. Только победитель группы получит путевку на Олимпийские игры. Остальные будут иметь шанс пробиться на Олимпиаду через континентальные отборы, которые пройдут в январе следующего года.

Меньше месяца назад подопечные Саммельвуо стали победителями Лиги наций, переиграв сборную США в финале турнира. В команду вернулись олимпийские чемпионы Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский и Александр Бутько.

Сборная Кубы уже не демонстрирует того уровня, который был у нее в начале десятилетия. Главной звездой команды является ветеран Робертланди Симон. При этом кубинская сборная не делает ставку на квалификационный турнир в Санкт-Петербурге и в большей степени рассчитывает на Панамериканский отбор.

Сборная Мексики также не показывает высоких результатов. Основным конкурентом команды России станут иранские волейболисты. Национальная сборная в экспериментальном составе уступила иранцам в регулярном турнире Лиги наций. В "Финале шести" соперники не встречались.

Олимпийский отборочный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.