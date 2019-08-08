Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале

ТАСС, 9 августа. Восьмая ракетка мира Карен Хачанов во встрече третьего круга турнира в Монреале (Канада) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего российского теннисиста. Встреча длилась 2 часа 52 минуты.

Хачанов является победителем четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Турнир завершится 11 августа.