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WTA

Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто, уступив Халеп

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу румынской спортсменки
Светлана Кузнецова AP Photo/Susan Walsh
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 9 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла румынке Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу румынской теннисистки. Матч продолжался 1 час 8 минут. В четвертьфинале Халеп встретится с победительницей матча между Еленой Остапенко (Латвия) и Марией Боузковой (Чехия).

Кузнецова получила приглашение принять участие в соревновании после того, как из-за травмы снялась чешка Петра Квитова. Ранее россиянка не смогла выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Теннисистка сообщала, что еще с февраля ждала ее оформления, а получила только 30 июля.

Халеп является победительницей 20 турниров WTA. Также в ее активе победы на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). При этом она является действующей чемпионкой канадского турнира.

Соревнования в Торонто завершатся 11 августа.

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