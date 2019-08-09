Россиянка Александрова завершила выступление на теннисном турнире в Торонто

ТАСС, 9 августа. Россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Серене Уильямс в матче третьего круга теннисного турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американской спортсменки, занимающей 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

В четвертьфинале Уильямс встретится с победительницей матча между полячкой Игой Свиатек и японкой Наоми Осакой. Их поединок завершится позднее в пятницу.

Александрова является победительницей одного турнира WTA в парном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Соревнования в Торонто завершатся 11 августа.