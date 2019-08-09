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Сборные по футболу

Юниорская сборная России по футболу уступила испанцам в финале товарищеского турнира

Матч завершился со счетом 0:4

ТАСС, 9 августа. Сборная России U20 (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Испании в решающем матче международного товарищеского турнира. Встреча завершилась со счетом 0:4.

В составе победителей голами отметились Седрик Такийа (26-я минута), Роберто Байон (31), Алехандро Баэна (51) и Хуан Латаса (79). На 48-й минуте красную карточку получил защитник сборной России Тургай Мохбалиев.

В прошлом году юниорская сборная России стала второй на турнире, уступив в финале сверстникам из Аргентины в дополнительное время со счетом 1:2. Единственный мяч в составе российской команды тогда забил защитник Игорь Дивеев, сейчас выступающий за московский ЦСКА.

На групповой стадии подопечные Олега Левина набрали девять очков, обыграв сборные Бахрейна (5:1), Мавритании (3:0) и Аргентины (3:0). Единственное поражение на предварительном этапе российские юниоры потерпели все от тех же сверстников из Испании (0:2).

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