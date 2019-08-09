Президент "Авангарда" уверен, что Андригетто и Войнов покажут высокий уровень в КХЛ

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Новички омского "Авангарда" - нападающий Свен Андригетто и защитник Вячеслав Войнов - продемонстрируют высокий уровень игры в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Максим Сушинский.

На предсезонном турнире в Сочи "Авангард" одержал одну победу - над СКА (4:1) и потерпел три поражения - от "Локомотива" (1:3), олимпийской сборной России (3:4) и "Сочи" (1:3). Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Войнов дебютировал в составе "Авангарда" в игре со СКА. Предыдущий сезон 29-летний защитник пропустил. Андригетто в сезоне-2018/19 выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо".

"Андригетто и Войнов - мастера, которые будут показывать высокий уровень. Мне не важно, чтобы они его показывали в предсезонном турнире, важно, чтобы они в плей-офф играли хорошо. Даже с тем условием, что Войнов пропустил год, он играл спокойно и очень достойно выглядел", - отметил Сушинский.

В межсезонье, помимо Войнова и Андригетто, состав "Авангарда" пополнили Александр Судницин, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов.

"Команда прибавляла по ходу турнира в Сочи, у нас много новых игроков, они вклеиваются в команду. Надо работать, вспомнить связи, систему, в которую команда играет, а новые игроки изучают ее. Пока тяжело, но думаю, что с каждым днем все будет лучше и лучше. Нам нечего паниковать, у нас со СКА играл почти оптимальный состав и сразу была неплохая игра", - сказал Сушинский.

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступил московскому ЦСКА. 1 сентября матчем с армейцами команда из Омска откроет новый сезон КХЛ.