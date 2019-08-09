{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Уральские авиалинии" станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года

Решение о проведении в Екатеринбурге Игр было принято 2 июля исполкомом FISU
Первый самолет Airbus А320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Первый самолет Airbus А320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово
© Марина Лысцева/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на презентации нового Airbus A320neo, пополнившего парк авиакомпании.

"Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Достойно мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на ИННОПРОМ и другие события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером и перевозчиком Универсиады 2023 года, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей", - сказал губернатор.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
КХЛ
ХК "Авангард" ведет поиски иностранного центрального нападающего
В прошлом сезоне клуб дошел до финала Кубка Гагарина
Читать полностью