"Уральские авиалинии" станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на презентации нового Airbus A320neo, пополнившего парк авиакомпании.

"Успешно и надежно авиакомпания справляется с пиковыми нагрузками, с теми нагрузками, которые были в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Достойно мы встречаем и провожаем гостей, кто приезжает к нам на ИННОПРОМ и другие события. Я уверен, что авиакомпания станет надежным партнером и перевозчиком Универсиады 2023 года, где будет огромное количество атлетов, гостей, зрителей", - сказал губернатор.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.