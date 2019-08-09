РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 15 сентября

ТАСС, 9 августа. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно в соответствии со сроком выданного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

До начала проведения каждого домашнего матча "Оренбург" в указанные сроки должен согласовать мероприятие с органами внутренних дел.

Перед началом сезона-2019/20 стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля РФС в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик".

В матче пятого тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле примет дебютанта лиги "Тамбов". Встреча пройдет в субботу, начало - 14:00 мск.

После четырех туров "Оренбург" является единственной командой, не сумевшей набрать очков, и идет на последнем месте в турнирной таблице.