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Футбол в России

РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 15 сентября

В матче пятого тура чемпионата России "Оренбург" примет "Тамбов"

ТАСС, 9 августа. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно в соответствии со сроком выданного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

До начала проведения каждого домашнего матча "Оренбург" в указанные сроки должен согласовать мероприятие с органами внутренних дел.

Перед началом сезона-2019/20 стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля РФС в виде исключения одобрил проведение игры третьего тура "Оренбург" - "Зенит" (0:2) на арене "Газовик".

В матче пятого тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле примет дебютанта лиги "Тамбов". Встреча пройдет в субботу, начало - 14:00 мск.

После четырех туров "Оренбург" является единственной командой, не сумевшей набрать очков, и идет на последнем месте в турнирной таблице.

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Российский футбол
Футбол в России
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