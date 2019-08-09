Российский пловец Морозов стал первым на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Китае

ТАСС, 9 августа. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в китайском Цзинане.

27-летний россиянин показал результат 24,43 секунды, что является повторением рекорда Кубков мира, установленного им же в 2018 году. Вторым стал американец Майкл Эндрю (24,85), третьим - китаец Сюй Цзяюй (25,25). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит россиянину Клименту Колесникову (24,00).

В четверг Морозов завоевал золото на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов является трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе пловца бронза Олимпийских игр 2012 года в эстафете. На чемпионатах мира на короткой воде Морозов завоевал девять золотых, десять серебряных и одну бронзовую награду. Также Морозов является четырехкратным победителем Универсиады в Казани в 2013 году.

На завершившемся в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта россиянин завоевал серебро в составе российской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзу - в комбинированной эстафете 4х100 м.

Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится 10 августа.