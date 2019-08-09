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Летние олимпийские виды спорта

Российский велогонщик Сиваков одержал победу в генеральной классификации "Тура Польши"

Второе место занял австралиец Джей Хиндли, третье - итальянец Диего Улисси
Павел Сиваков (слева) EPA-EFE/GRZEGORZ MOMOT
Описание
Павел Сиваков (слева)
© EPA-EFE/GRZEGORZ MOMOT

ТАСС, 9 августа. Российский велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos одержал победу в общем зачете шоссейной многодневной велогонки "Тур Польши", входящей в список гонок Мирового тура.

По итогам семи этапов 22-летний россиянин преодолел дистанцию за 26 часов 21 минуту 8 секунд. Второе место занял австралиец Джей Хиндли из команды Sunweb (+0.02), третье - итальянец Диего Улисси, выступающий за команду UAE Team Emirates (+0.12).

Предыдущим россиянином, побеждавшим в гонке Мирового тура, является Ильнур Закарин, который в 2015 году первенствовал в составе "Катюши" (ныне - "Катюша-Альпецин") на "Туре Романдии". Ранее в пятницу Закарин подписал двухлетний контракт с польской командой ССС Pro Team.

В текущем сезоне Сиваков стал девятым в генеральной классификации престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Сиваков является победителем многодневной велогонки европейского тура "Тур Альп" (2019), он становился вторым на "Олимпия Тур" (2016) и выигрывал в 2015 году индивидуальную гонку на чемпионате России по шоссейному велоспорту среди юниоров (до 19 лет).

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