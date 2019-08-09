Конгресс Евразийской федерации профессионального бокса пройдет в Челябинске 24 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Челябинск 24 августа примет второй конгресс Евразийской федерации профессионального бокса (EBP). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Мероприятие пройдет в преддверии поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

Сообщается, что участие в конгрессе примут делегации национальных федераций и известные деятели профессионального бокса, среди которых - Константин Цзю, Денис Лебедев, Дмитрий Пирог, Руслан Проводников, Григорий Дрозд, Эдуард Трояновский, Дмитрий Кудряшов и многие другие. Также на мероприятие приедут представители Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), WBO и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Участники конгресса посетят спортивные объекты Челябинска, боксеры проведут мастер-классы и автограф-сессии. В рамках конгресса и международной акции "Честный бокс за чистую планету" в парке города Пласт Челябинской области будет заложена аллея академиков бокса.