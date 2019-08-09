Число детей в футбольных секциях Мордовии увеличилось на 12% после ЧМ-2018

ТАСС, 9 августа. Количество детей, занимающихся в футбольных секциях Мордовии, за год увеличилось на 12%, популярность футбола выросла в том числе благодаря проведению в Саранске матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр спорта Мордовии Александр Савилов.

Саранск в 2018 году принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. В июне 2019 года на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020, игру посетил 42241 человек.

"Количество занимающихся футболом детей увеличилось на 150 человек по сравнению с предыдущим годом, в прошлом году [занималось] 1240 [детей], сейчас - 1390, это достаточно большая цифра при том, что в республике всего 800 тыс. жителей. Мощным стимулом для роста популярности футбола, безусловно, стал чемпионат мира", - рассказал Савилов.

Он отметил, что популярности футбола среди молодежи способствует не только проведение крупных матчей, но и организация местных турниров, а также наличие современной инфраструктуры и сильной футбольной школы. "У нас работает межрегиональный Центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия", филиалы центра существуют в районах республики", - отметил Савилов. Как ранее сообщал ТАСС руководитель Центра Сергей Савочкин, дети начинают заниматься футболом с пяти лет.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, в республике разработана концепция развития футбола, она включает вопросы детского футбола и реализации наследия чемпионата мира - 2018, поставлена задача создания детского футбольного центра федерального уровня.