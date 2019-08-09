Теннисист Маррей на турнире в США впервые за семь месяцев сыграет в одиночном разряде

ТАСС, 9 августа. Британец Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) на участие в одиночном разряде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати, призовой фонд которого составляет $5 млн. Об этом 32-летний спортсмен сообщил в пятницу на своей странице в Facebook.

Британец получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция. Выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре.

После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Турнир в Цинциннати пройдет с 12 по 18 августа.