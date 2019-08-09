Юниорская сборная России по хоккею впервые с 2009 года вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

ТАСС, 9 августа. Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет одержала победу над командой Финляндии со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка Глинки/Гретцки. Матч прошел в словацком Пьештяни.

В составе сборной России отличились Александр Пашин (7, 53 и 58-я минуты) и Дмитрий Злодеев (32). У команды Финляндии шайбу забросил Юсо Маенпаа (11).

Соперником сборной России по финалу станет команда Канады, которая в другом полуфинале обыграла сборную Швеции со счетом 3:2 по буллитам. Финал и матч за третье место состоятся в субботу. Последний раз российская сборная играла в финале турнира в 2009 году, уступив канадцам.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России трижды выигрывали золотые медали (в последний раз в 1995 году), четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы, сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.