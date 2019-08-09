Пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу тремя матчами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Программа пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в субботу тремя встречами. Футболисты "Оренбурга" примут "Тамбов", "Динамо" в Москве сыграет с петербургским "Зенитом", а "Краснодар" проведет домашний матч с казанским "Рубином".

В пятницу стало известно, что бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно. До 10 сентября клуб должен расширить микст-зону. После этого все вопросы по проведению на стадионе встреч РПЛ будут сняты.

Хозяевам необходимо побеждать в матче с новичком премьер-лиги, так как сезон они начали с четырех поражений и занимают последнее место в турнирной таблице. Тамбовчане на старте чемпионата проиграли три раза и одержали одну победу, которая пришлась на матч против московского "Спартака" (2:0). Коллектив Александра Григоряна идет в турнирной таблице на 14-й строчке.

Соперники подходят к очной встрече без серьезных кадровых потерь. Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян (Сочи). Игра начнется в 14:00 мск.

Центральный матч тура пройдет в Москве, где в 19:00 мск на газон "ВТБ-Арены" выйдут футболисты "Динамо" и "Зенита". В пятницу бело-голубые объявили о переходе защитника сборной России Романа Нойштедтера и форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. Мощное усиление должно поспособствовать в борьбе за самые высокие места в чемпионате России. Пока в активе команды Дмитрия Хохлова лишь одна победа в четырех матчах и 10-е место в РПЛ.

"Зенит" является лидером сезона по всем фронтам - в турнирной таблице и на трансферном рынке. Громкий переход бразильца Малкома из испанской "Барселоны" сделан с прицелом на доминирование во внутреннем первенстве и успешное выступление в Лиге чемпионов. Вероятно, в игре с "Динамо" форвард выйдет в стартовом составе. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

Трудный календарь для "Краснодара"

Участие в квалификации Лиги чемпионов ставит "Краснодар" в затруднительное положение. Через три дня после домашнего поражения в рамках третьего квалификационного раунда главного еврокубкового турнира от португальского "Порту" (0:1) команда Мурада Мусаева проведет матч против "Рубина".

Стартовые туры в исполнении казанцев стали полной неожиданностью. Команда Романа Шаронова набрала семь очков и идет на пятом месте в чемпионате России. "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1), обыграл "Динамо" (1:0) и грозненский "Ахмат" (1:0), а также уступил столичному ЦСКА (0:1).

"Краснодар", у которого уже на 13 августа намечена ответная встреча в Порту, наверняка прибегнет к ротации состава, однако это может негативно сказаться на результате. В четырех стартовых турах команда набрала те же семь очков во встречах с "Ахматом" (0:1), "Уфой" (3:2), "Сочи" (3:0) и "Зенитом" (1:1), занимая шестое место.

Матч в Краснодаре пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Судить встречу будет Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Начало - 19:00 мск.