"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом туре чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 10 августа. Футболисты "Ливерпуля" дома победили "Норвич" в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев мячи забили Мохаммед Салах (19-я минута), Вирджил ван Дейк (28) и Дивок Ориги (42). У гостей отличился Теему Пукки (64). Автоголом на седьмой минуте встречи отметился защитник "Норвича" Грант Хэнли.

На 39-й минуте матча бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил повреждение и не смог продолжить игру. Его заменил испанец Адриан, перешедший в команду 5 августа на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Вест Хэм".

"Ливерпуль" не проигрывает в домашних матчах АПЛ на протяжении 838 дней. За это время клуб одержал 31 победу и 10 раз сыграл вничью. На счету команды 107 забитых мячей и 21 пропущенный гол.

В следующем туре 17 августа "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Саутгемптоном", а 14 августа в рамках Суперкубка УЕФА проведет матч против лондонского "Челси". "Норвич" на домашнем поле встретится с "Ньюкаслом", встреча тоже состоится 17 августа.