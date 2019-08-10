Теннисист Хачанов: полуфинал с Медведевым будет сложным, против друга играть всегда тяжело

ТАСС, 10 августа. Полуфинальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале с россиянином Даниилом Медведевым станет тяжелым испытанием, так как матчи против друзей всегда получаются сложными. Такое мнение высказал будущий соперник Медведева Карен Хачанов, чьи слова передает пресс-служба ATP.

Матч состоится 10 августа. Впервые в истории турниров серии Masters в полуфинале встретятся два российских теннисиста.

"Полуфинал с Медведевым? Играть против друга и соотечественника никогда не было легко, ведь мы росли вместе, выступали на всех турнирах с ранних лет. Отлично знаем друг друга, что добавляет сложности, но при это мы играем в совершенно разных стилях. Этот матч должен быть интересным", - сказал Хачанов.

Всего теннисисты встречались между собой два раза на турнирах ATP. В 2018 году Хачанов на Кубке Кремля в Москве обыграл Медведева, а в 2017 году на турнире в Милане Медведев оказался сильнее своего соотечественника. Оба матча прошли на покрытии "хард", которое используется на турнире в Монреале.

Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн. Турнир в Монреале завершится 11 августа.