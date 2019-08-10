МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что развитие спорта в стране является сегодня одним из главных приоритетов. Соответствующая телеграмма размещена в субботу на сайте Кремля.

"Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодежь на занятия спортом и активный досуг, заряжают ее верой в собственные силы", - отметил Путин в поздравлении, добавив, что День физкультурника отмечается в этом году в 80-й раз.

Президент также подчеркнул, что "в последние годы уделяется серьезное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры". "Возводятся новые стадионы, современные спортивные базы и оздоровительные комплексы, обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях. И, конечно, в числе наших главных приоритетов - развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов", - добавил он.

Глава государства выразил особую признательность работникам спортивной сферы - "наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий" - и заявил, что их "компетентность, энтузиазм и преданность делу" вносят значительный вклад в поддержание Россией статуса великой спортивной державы.

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. Праздник был учрежден в 1939 году.