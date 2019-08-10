Капитан клуба НХЛ "Коламбус" Фолиньо назвал уход Панарина и Бобровского сюрпризом

ТАСС, 10 августа. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Ник Фолиньо заявил, что уход из команды нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского стал для него неожиданностью. Слова Фолиньо приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Score.

27-летний Панарин продолжит карьеру в "Рейнджерс", подписав с клубом семилетний контракт на общую сумму $81,5 млн. Бобровский заключил семилетний контракт с "Флоридой" на общую сумму $70 млн.

"Мы сделали все возможное, чтобы показать им свой уровень, в некоторым смысле их уход был сюрпризом, но это их право. Я думаю, что хорошую команду никто не оставляет в поисках новой, мы все рады быть частью того, что строится в "Коламбусе". С другой стороны, все ушедшие работали очень усердно в клубе. Это просто их выбор, с ним можно не соглашаться, но это от желания сохранить этих парней в "Коламбусе", - сказал Фолиньо.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года. Бобровский в прошедшем сезоне провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей "на ноль", в плей-офф он провел 10 матчей (92,5% отраженных бросков, 2,41 шайбы за игру). За "Коламбус" Бобровский выступал с 2012 года.