{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Латвийки Граудина и Кравченкова вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

В полуфинале они обыграли представительниц Испании Стейнер Лилиану Фернандес и Эльсу Бакерисо со счетом 21:19, 19:21, 15:12

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спортсменки из Латвии Тина Граудина и Анастасия Кравченкова стали первыми финалистками чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В полуфинальном матче латвийки обыграли представительниц Испании Стейнер Лилиану Фернандес и Эльсу Бакерисо со счетом 21:19, 19:21, 15:12. В финале турнира Граудина и Кравченкова сыграют с победительницами встречи между Кинги Войтасик и Катажины Коцёлек (Польша) и швейцарками Йоаной Хайдрих и Аноук Верж-Депре. Второй полуфинал, финал и матч за третье место пройдут в субботу позднее.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд соревнования составляет €100 тыс. Прошлогодними победительницами турнира являются голландки Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.

Теги
ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Умер боксер Максим Дадашев
Компания Top Rank собрала более 3 млн рублей для семьи Дадашева
Российский боксер скончался 23 июля после боя в США
Читать полностью