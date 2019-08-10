Власти Мордовии обеспечат безопасность во время матча молодежной сборной России по футболу

ТАСС, 10 августа. Власти Мордовии смогут обеспечить безопасность спортсменов и зрителей во время матча отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года между сборными России и Сербии. Об этом сообщил в субботу ТАСС министр спорта Мордовии Александр Савилов.

Матч между командами России и Сербии пройдет в Саранске 6 сентября, сборная России также сыграет в одной группе со сборными Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

"Опыт накоплен, сил и средств достаточно, все будет организовано на уровне, безопасность будет обеспечена. Планируем готовиться к матчу в четком сотрудничестве с Российским футбольным союзом, по той же схеме, по которой готовились к матчу сборных России и Сан-Марино. Предыдущие матчи, прошедшие в том числе в рамках чемпионата мира - 2018, показали, что все [бывает организовано] максимально корректно, удобно и комфортно для болельщиков", - сказал Савилов.

По словам министра, Саранск располагает достаточным гостиничным фондом, во время проведения матча для болельщиков, вероятнее всего, будут организованы дополнительные автобусы. Ранее глава городского округа Саранск Петр Тултаев сообщил ТАСС, что власти организуют "зоны гостеприимства" - несколько площадок в центре города, где пройдут концерты и будут работать летние кафе. Также в городе могут организовать пешеходную зону, однако решение об этом пока не принято. По словам Тултаева, власти города рассчитывают, что зрителями матча станут более 40 тыс. человек.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.