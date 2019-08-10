СМИ: ФК "Локомотив" проявляет интерес к бывшему футболисту "Баварии" Рибери

ТАСС, 10 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в услугах французского полузащитника Франка Рибери. Об этом в среду сообщила газета L'Equipe.

По информации издания, руководство московской команды уже контактировало с представителями 36-летнего игрока. Отмечается, что ранее Рибери входил в сферу интересов российского "Краснодара", а также им интересуется голландский ПСВ. В настоящее время футболист является свободным агентом.

Полузащитник выступал за французские команды "Булонь", "Олимпик Алес", "Мец", "Марсель", в составе которого стал обладателем Кубка Интертото. Также он выступал за турецкий "Галатасарай", вместе с которым выигрывал Кубок Турции.

С 2007 года Рибери выступал за "Баварию". В составе клуба он стал обладателем 23 трофеев. Среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть - в Кубке Германии, четыре - в Суперкубке Германии, по одной - в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах, на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч, в которых забил 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).