Определились все участники 1/32 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 10 августа. Южно-сахалинский футбольный клуб "Сахалин" со счетом 2:0 обыграл команду "Благовещенск" в матче 1/64 финала Кубка России. Встреча проходила в Благовещенске.

Голы забили Павел Есиков (28-я минута) и Илья Дроздов (49). В 1/32 финала турнира "Сахалин" сыграет против команды "СКА-Хабаровск", встреча состоится 3 сентября. Полный список результатов 1/64 финала выглядит следующим образом:

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Звезда" (Пермь) - 2:2 (5:6 по пен.);

"Носта" (Новотроицк) - "Тюмень" - 0:1;

"Акрон" (Тольятти) - "Волга" (Ульяновск) - 3:0;

"Велес" (Москва) - Красный СГАФКСТ (Смоленск) - 2:1;

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Ленинградец" (Ленинградская область) - 1:1 (4:5 по пен.);

"Зоркий" (Красногорск) - "Рязань" - 1:3;

"Муром" - "Арарат" (Москва) - 2:3;

"Калуга" - "Салют-Белгород" - 3:3 (4:5 по пен.);

"Алания" (Владикавказ) - "Волгарь" (Астрахань) - 4:1;

"Спартак" (Нальчик) - "Интер" (Черкесск) - 0:1;

"Черноморец" (Новороссийск) - "Биолог-Новокубанск" - 4:2 (доп. вр.);

"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 0:2 (доп. вр.);

"Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) - 3:0.

В 1/32 финала турнира к победившим командам присоединятся клубы из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матчи между клубами "Ленинградец" и "Балтика" (Калининград), "Велес" и "Торпедо" (Москва), "Рязань" и "Чертаново" (Москва), "Химки" (Московская область) и "Авангард" (Курск), "Арарат" и "Нижний Новгород", "Шинник" (Ярославль) и "Текстильщик" (Иваново), "Салют-Белгород" и "Факел" (Воронеж), "Черноморец" и "Армавир", "Алания" и "Ротор" (Волгоград), "Интер" и "Чайка" (Ростовская область), КАМАЗ и "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Акрон" и "Мордовия" (Саранск), "Чита" и "Луч" (Владивосток") пройдут 21 августа. Встречи "Тюмень" - "Енисей" (Красноярск) и "Иртыш" - "Томь" (Томск) состоятся 3 сентября.

Действующим победителем турнира является московский "Локомотив".