Сборная исправительной колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла клуб ПФЛ "Салют"

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 10 августа. /ТАСС/. Команда исправительной колонии №4, где отбывают наказание Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород" в товарищеском матче. Встреча проходила на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды колонии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе победителей два мяча забил Мамаев, еще два гола игроки "Салюта" забили в свои ворота. В команде колонии также играл брат Кокорина Кирилл. Матч проходил в формате "шесть на шесть", соперники провели два тайма по 20 минут. Александр Кокорин был признан лучшим игроком встречи, Мамаев - лучшим бомбардиром.

"Мы очень рады, что сегодня был проведен этот матч, это был настоящий праздник для нас, - сказал журналистам Мамаев. - Не важно, против кого мы играли, у нас появилась возможность сыграть в игру, которую мы больше всего любим. Спасибо большое "Салюту" за то, что приехали".

"Мы имели небольшое преимущество в этой игре, наша команда серьезно готовилась к этой встрече. Мы тренировались каждый день, у нас был тренер. Мы хотим, чтобы к нам как можно чаще приезжали другие российские профессиональные команды. Тут многие у нас болеют за "Спартак", так что ждем в гости", - добавил Кокорин.

"Салют Белгород" после четырех туров занимает пятое место в турнирной таблице зоны "Центр" чемпионата Олимп-ПФЛ с шестью очками в активе. Клуб был основан в 1960 году и просуществовал до 2014 года. Возрождена команда была в 2018 году, после расформирования другого белгородского клуба - "Энергомаш".

Дело футболистов

Бывший нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.

Подозреваемых взяли под стражу через несколько дней. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.