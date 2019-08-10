Мамаев уверен, что вернется в профессиональный футбол после выхода на свободу

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 10 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев считает, что сможет вернуться к выступлениям на профессиональном уровне после выхода на свободу из колонии общего режима. Об этом 30-летний игрок рассказал журналистам.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также бывший нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его младший брат Кирилл находятся в исправительной колонии №4 УФСИН России по Белгородской области. В субботу команда заключенных провела матч против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.

"У меня еще очень много здоровья - люди ходят без рук и без ног и страдают гораздо больше, чем мы, - сказал Мамаев. - Так что я уверен, что я вернусь в профессиональный футбол, мне есть еще что показать и доказать".

"Надеюсь, мы с "Краснодаром" выйдем из этой ситуации достойно"

Полузащитник, выступавший за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го, отметил, что следил за первым матчем команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. 7 августа краснодарцы дома проиграли португальскому "Порту" со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 89-й минуте. Ответная игра пройдет в Порту 13 августа.

"Смотрел матч с "Порту", хочу поздравить ребят из "Краснодара" с дебютом в Лиге чемпионов. Конечно, немного не хватило, но думаю, что ребята еще имеют шансы на то, чтобы пройти дальше", - сказал он.

Также футболист прокомментировал тот факт, что "Краснодар", в отличие от "Зенита", не оказывает ему публичной поддержи и даже подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта, который рассчитан до 31 декабря 2019 года. Этот вопрос будет рассмотрен после того, как находящийся в колонии общего режима игрок станет свободен. Футболист подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если оно не будет удовлетворено, он выйдет на свободу 8 ноября.

"У меня нет никаких обид на "Краснодар", все, что произошло - это было на эмоциях", - подчеркнул он. - Надеюсь, что хорошие отношения, которые у нас с ним [президентом клуба Сергеем Галицким] были, сохранятся. Думаю, все будет нормально - жизнь продолжается. Выйдем из этой ситуации достойно - и клуб, и я".

Дело футболистов

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.

Подозреваемых взяли под стражу через несколько дней. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.