Пятнадцать любителей спорта стали обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова на торжественной церемонии открытия Дня физкультурника в московских Лужниках вручила 15 поклонникам спортивного образа жизни золотые знаки отличия комплекса ГТО. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, самым юным обладателем этой награды стала семилетняя Оля Никитина, занимающаяся синхронным плаванием в Центре Анастасии Давыдовой.

Самым пожилым лауреатом стал 73-летний Владимир Смирнов, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности в московском педагогическом колледже №18. Обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО также стали Мирослава Виноградова, Петр Дегтярев, Ольга Суворова, Федор Ерилов, Сергей Сиваков, Никита Биндер, Даниил Сидоров, Елена Тарасенко, Мария Шкляр, Татьяна Быкова, Владимир Гончар, Татьяна Горохова и Сергей Мискун.

Статус "посол ГТО" был присвоен бронзовому призеру Олимпийских игр по легкой атлетике и восьмикратной чемпионке мира Наталье Назаровой.

Задачи посла ГТО - популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. В ходе различных встреч и мероприятий своим примером послы ГТО мотивируют граждан на подготовку и выполнение испытаний комплекса ГТО, проводят информационные кампании о важности физической активности, посещают спортивные секции и клубы, стадионы, бассейны.

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.