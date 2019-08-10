Дубль Фамейе принес "Оренбургу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом"

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб "Оренбург" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Газовик".

В составе хозяев голами отметился вышедший на замену на 70-й минуте встречи Джоэль Фамейе (74-я и 79-я минуты), забивший первые мячи в РПЛ. У гостей забили Седрик Гогуа (27) и Хасан Мамтов (68). Для 35-летнего Мамтова, который вышел на замену вместо Мохамеда Конате за 15 секунд до своего гола, забитый мяч стал первым в элитном дивизионе чемпионата России. На 12-й минуте из-за травмы был заменен Владислав Кулик, вместо него на поле вышел Павел Карасев, который отдал голевую передачу на Гогуа.

На 85-й минуте за вторую желтую карточку главный арбитр матча Павел Кукуян удалил полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперку. Лучшим игроком матча был признан Фамейе.

Команды встретились друг с другом в третий раз, ранее дважды побеждали оренбуржцы.

"Оренбург" ни разу не одержал победу в текущем сезоне РПЛ. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 15-е место, набрав одно очко. "Тамбов" поднялся на 13-ю позицию, имея в активе четыре очка.

В следующем туре "Оренбург" дома сыграет против "Сочи" 16 августа. "Тамбов" двумя днями позднее в домашней матче встретится с "Краснодаром".