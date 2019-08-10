Дубль Фамейе принес "Оренбургу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом"

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб "Оренбург" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Газовик".
В составе хозяев голами отметился вышедший на замену на 70-й минуте встречи Джоэль Фамейе (74-я и 79-я минуты), забивший первые мячи в РПЛ. У гостей забили Седрик Гогуа (27) и Хасан Мамтов (68). Для 35-летнего Мамтова, который вышел на замену вместо Мохамеда Конате за 15 секунд до своего гола, забитый мяч стал первым в элитном дивизионе чемпионата России. На 12-й минуте из-за травмы был заменен Владислав Кулик, вместо него на поле вышел Павел Карасев, который отдал голевую передачу на Гогуа.
На 85-й минуте за вторую желтую карточку главный арбитр матча Павел Кукуян удалил полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперку. Лучшим игроком матча был признан Фамейе.
Команды встретились друг с другом в третий раз, ранее дважды побеждали оренбуржцы.
"Оренбург" ни разу не одержал победу в текущем сезоне РПЛ. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 15-е место, набрав одно очко. "Тамбов" поднялся на 13-ю позицию, имея в активе четыре очка.
В следующем туре "Оренбург" дома сыграет против "Сочи" 16 августа. "Тамбов" двумя днями позднее в домашней матче встретится с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|3
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|5
|Рубин
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|8
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|10
|Динамо
|4
|1
|2
|1
|3-2
|5
|11
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|12
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|5-10
|0
|16
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1