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Футбол в России

Дубль Фамейе принес "Оренбургу" ничью в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом"

Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб "Оренбург" сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 2:2 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Газовик".

В составе хозяев голами отметился вышедший на замену на 70-й минуте встречи Джоэль Фамейе (74-я и 79-я минуты), забивший первые мячи в РПЛ. У гостей забили Седрик Гогуа (27) и Хасан Мамтов (68). Для 35-летнего Мамтова, который вышел на замену вместо Мохамеда Конате за 15 секунд до своего гола, забитый мяч стал первым в элитном дивизионе чемпионата России. На 12-й минуте из-за травмы был заменен Владислав Кулик, вместо него на поле вышел Павел Карасев, который отдал голевую передачу на Гогуа.

На 85-й минуте за вторую желтую карточку главный арбитр матча Павел Кукуян удалил полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперку. Лучшим игроком матча был признан Фамейе.

Команды встретились друг с другом в третий раз, ранее дважды побеждали оренбуржцы.

"Оренбург" ни разу не одержал победу в текущем сезоне РПЛ. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 15-е место, набрав одно очко. "Тамбов" поднялся на 13-ю позицию, имея в активе четыре очка.

В следующем туре "Оренбург" дома сыграет против "Сочи" 16 августа. "Тамбов" двумя днями позднее в домашней матче встретится с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит43107-210
2ЦСКА43014-39
3Ростов42209-78
4Локомотив42115-47
5Рубин42113-27
6Краснодар42117-47
7Урал42118-67
8Арсенал42117-67
9Ахмат42023-56
10Динамо41213-25
11Спартак41213-45
12Уфа41126-74
13Тамбов51136-74
14Крылья Советов41036-73
15Оренбург50145-100
16Сочи40130-61
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