Австрийцы Ермакора и Пристауц-Тельснигг вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Австрийские спортсмены Мартин Ермакора и Мориц Пристауц-Тельснигг вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В четвертьфинале они обыграли спортсменов из Чехии Ондрея Перусца и Дэвида Швайнера со счетом 23:21, 21:18 . В субботу позднее пройдет еще один четвертьфинал, в котором российская пара в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова сыграет против итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи (начало - 17:00 мск).

Полуфиналы турнира, финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Прошлогодними победителями чемпионата являются норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.