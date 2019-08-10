Россияне не смогли завоевать медали в четвертый день ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 10 августа. Сборная России не смогла завоевать награды в четвертый день чемпионата Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования проходят в Алкмаре (Нидерланды).

В групповой гонке на 115 км россиянка Анастасия Чурсина стала 47-й, уступив победительнице 6 минут 20 секунд. Заезд выиграла голландка Эми Питерс, преодолевшая дистанцию за 2 часа 56 минут 3 секунды, второй финишировала итальянка Елена Чеккини, проигравшая чемпионке секунду, третьей - немка Лиза Кляйн, которая уступила Чеккини в финишном створе.

Также в субботу состоялась мужская групповая гонка среди спортсменов не старше 23 лет на дистанции 138 км, россияне не сумели финишировать.

В воскресенье состоится мужская групповая гонка на 172,6 км.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе завершится 11 августа.