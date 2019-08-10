"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

ТАСС, 10 августа. Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).

Команды сыграли 62-й раз в рамках чемпионата Украины. На счету "Динамо" 24 победы, "Шахтер" побеждал 21 раз, еще 17 встреч завершились вничью. В чемпионате страны "Динамо" не может победить "Шахтер" на протяжении четырех встреч, в предыдущий раз киевляне побеждали 3 августа 2018 года (1:0). В конце июля команды разыграли Суперкубок Украины, победа осталась за "Динамо" (2:1).

"Динамо" и "Шахтер" - рекордсмены по количеству выигранных чемпионатов Украины. В активе "Динамо" 15 побед, у "Шахтера" - 12. Только три команды выигрывали первенство Украины, однажды чемпионом страны становилась "Таврия".

В турнирной таблице "Шахтер" после трех матчей занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных, "Динамо" с шестью очками идет вторым.

В следующем матче "Шахтер" в гостях сыграет со "Львовом" 18 августа, "Динамо" примет донецкий "Олимпик" 24 августа.